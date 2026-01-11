Зеленский подвел итоги ударов ВС РФ по Украине за прошедшую неделю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю ВС РФ использовали более тысячи БПЛА, 890 управляемых бомб и 50 различных ракет, включая «Орешник», для ударов по территории республики. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«За эту неделю Россия выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет разных типов: баллистические, крылатые, была и баллистика средней дальности «Орешник», — написал Зеленский.

В связи с этим он призвал к «стабильной поддержке» Украины и «скоординированной дипломатии» ради достижения мира. Политик поблагодарил союзников на Западе, которые работают над этим.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

