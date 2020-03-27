Крупный пожар произошел в метро Нью-Йорка

Крупное возгорание произошло на станции в нью-йоркском метро в пятницу, 27 марта, сообщает телеканал NBC 4 со ссылкой на данные властей.

О пожаре сообщили очевидцы около 03.00 по местному времени. Они утверждали, что из решетки станции Сентрал-парк-Норт — 110-я улица на поверхность валит дым. В результате пожара погиб один человек и 16 — пострадали, четверо из пострадавших получили серьезные травмы.

В настоящее время следователи допрашивают очевидцев. Власти заявили, что пока рано говорить о том, был ли пожар преднамеренным, однако инцидент расценивается как «подозрительный».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стала известна причина голубого свечения в небе Нью-Йорка

— Небоскреб загорелся в центре Нью-Йорка

— Пожар уничтожил съемочную площадку сериала HBO