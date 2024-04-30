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Екатеринбуржец устроил тяжелое ДТП, проехав по «лежачему полицейскому»

В Екатеринбурге водитель устроил ДТП, проехав по «лежачему полицейскому»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Екатеринбурге водитель устроил ДТП, не справившись с управлением при проезде «лежачего полицейского». Об этом сообщает e1.ru.

Авария произошла на пересечении Благодатской и Походной улиц. Водитель седана ВАЗ-2107 наехал на искусственную неровность, задел автомобиль Toyota Camry, а затем врезался в дорожное ограждение.

С различными травмами мужчина госпитализирован. На кадрах с последствиями аварии видно, что передняя часть отечественного седана получила сильные механические повреждения. У «семерки» разбит моторный отсек, деформирована дверь и передние стойки кузова.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге 22-летняя девушка со стажем вождения в 1 год проехала на красный свет и протаранила два автомобиля. Одну из машин отбросило на тротуар, и она сбила двух мальчиков.

Ранее американец разбил об стену суперкар McLaren, совершая под видеозапись «полицейский разворот».

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