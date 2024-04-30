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Около 120 тыс. человек остались без света из-за аварии на подстанции в Курской области

Старовойт: электроснабжение в Курской области восстановят к 21:00 мск

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что электроснабжение порядка 120 тыс. потребителей в Курской области, нарушенное в результате аварии на подстанции, восстановят к 21:00 мск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за аварии без света остались около 120 тысяч человек в нескольких районах области. Специалисты уже начали устранять неисправности, которые планируют починить к 21:00.

До этого стало известно, что три домовладения в Глушково Курской области пострадали в результате атаки украинского беспилотника. 

Кроме того, утром 29 апреля со стороны ВСУ было обстреляно село Гордеевка, сообщает RT. Губернатор пообещал оказать материальную помощь владельцам домов.

23 апреля Старовойт рассказал, что Курская область за день подверглась нескольким обстрелам со стороны ВСУ. По словам главы области, украинская армия нанесла удары по населенному пункту Теткино. Кроме того, атакам подверглись деревня Успеновка Кореневского района и село Горналь Суджанского района.

Ранее украинский беспилотник атаковал населенный пункт городского типа Глушково в Курской области.

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