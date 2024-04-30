Пожар в бурятской столице расширяется

Пожар в бурятской столице Улан-Удэ затронул 20 домов и хозяйственных построек и продолжает расширяться. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек. МЧС России наращивает силы и средства. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники», — сообщили в экстренных службах.

По уточненным данным, огонь распространился на площади 10 тыс. квадратных метров.

До этого стало известно, что в Улан-Удэ горят жилые дома и надворные постройки на общей площади три тысячи квадратных метров.

Накануне об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков. По его словам, в настоящий момент проводится заседание комиссии по ЧС. Одновременно на улице Кубанская на базе спортивной школы разворачивается пункт временного размещения жителей пострадавших домов.

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