Британцы аплодисментами поблагодарили медиков за борьбу с коронавирусом
Британцы, которые сейчас находятся на карантине, в 20.00 в четверг, 26 марта, аплодисментами поблагодарили медиков и соцработников за борьбу с коронавирусом, передает РИА «Новости».
Отмечается, что для этого они отворили окна, вышли на пороги своих домов и на балконы.
Данную акцию поддержал и Минздрав Соединенного королевства, который на своей странице в Twitter призвал всех жителей страны сказать «спасибо всем сотрудникам системы здравоохранения и медработникам на передовой», которые «без устали трудятся» по всей Британии, борясь с коронавирусом.
Как сообщается, к акции также присоединились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Риши Сунак, которые аплодировали на пороге резиденции премьера в Лондоне.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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