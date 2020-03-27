Британцы аплодисментами поблагодарили медиков за борьбу с коронавирусом

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Британцы, которые сейчас находятся на карантине, в 20.00 в четверг, 26 марта, аплодисментами поблагодарили медиков и соцработников за борьбу с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что для этого они отворили окна, вышли на пороги своих домов и на балконы.

Данную акцию поддержал и Минздрав Соединенного королевства, который на своей странице в Twitter призвал всех жителей страны сказать «спасибо всем сотрудникам системы здравоохранения и медработникам на передовой», которые «без устали трудятся» по всей Британии, борясь с коронавирусом.

Как сообщается, к акции также присоединились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Риши Сунак, которые аплодировали на пороге резиденции премьера в Лондоне.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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