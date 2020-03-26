В Молдавии объявили нерабочую неделю
Нерабочая неделя вводится в Молдавии для работников бюджетной сферы в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Ион Кику. Об этом сообщает РИА «Новости».
Все работники бюджетной сферы, кроме сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов, уходят на выходные с 30 марта по 3 апреля, заявил премьер. Он призвал граждан оставаться дома. При этом Кику добавил, что все выходные «будут отработаны» после окончания режима чрезвычайной ситуации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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