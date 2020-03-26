Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о потере ребенка

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила на своей странице в Instagram, что потеряла ребенка.

«Какое-то время побуду наедине со своей болью», – написала журналистка, поблагодарив подписчиков за понимание.

При этом она пообещала продолжить помогать беременным, матерям и врачам. Данную акцию Симоньян начала во время предыдущей беременности. Она направляет нуждающимся средства на покупку вещей, необходимых для родов и первых месяцев жизни ребенка.

О своей четвертой беременности Маргарита Симоньян сообщила 16 марта.