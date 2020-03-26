В Италии за сутки скончались более 660 человек
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Число жертв заболевания новым типом коронавируса COVID-19 за время пандемии в Италии превысило 8,1 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости».
Количество зараженных за сутки возросло на 4492. Общее число инфицированных составило 62 013 граждан.
В свою очередь, за сутки число погибших увеличилось на 662 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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