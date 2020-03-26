В Италии за сутки скончались более 660 человек

Число жертв заболевания новым типом коронавируса COVID-19 за время пандемии в Италии превысило 8,1 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Количество зараженных за сутки возросло на 4492. Общее число инфицированных составило 62 013 граждан.

В свою очередь, за сутки число погибших увеличилось на 662 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Испании за сутки от коронавируса умерли более 650 человек

— Новые меры: как накажут за нарушение карантина