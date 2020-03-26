Взрыв газа в жилом доме произошел в Магнитогорске

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В Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщает портал «Magcity24».

Инцидент произошел на улице Доменщиков.

На месте ЧП вспыхнул пожар, который перекинулся на соседние квартиры.

Информация о погибших и пострадавших не уточняется.

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