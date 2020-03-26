Минобороны построит 16 инфекционных центров за полтора месяца
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Премьер России Михаил Мишустин поручил Министерству обороны построить 16 военных инфекционных центров, пишет ТАСС.
Министр обороны России Сергей Шойгу ответил, что объекты будут готовы к 15 мая.
Центры возведут в два этапа: до 30 апреля построят восемь комплексов в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая завершат строительство оставшихся.
В России коронавирусом заразились 840 человек.
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