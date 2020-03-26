СМИ сообщили о госпитализации матери Собчак с подозрением на коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/381/12649381/upload-RIAN_6008944.HR-pic905-895x505-63759.jpg">

Мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что первоначально Нарусова обратилась за помощью в ведомственную больницу, после чего ее увезли в больницу в Коммунарке.

По данным издания, в настоящее время врачи обследуют пациентку, взяты пробы для теста на коронавирус. Офиаильного подтверждения данной информации пока не поступало.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, Людмила Нарусова решила самоизолироваться в связи с тем, что она контактировала с людьми, приехавшими из-за границы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

— В Москве зафиксированы две первые смерти от коронавируса

— В Бурятии зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом