ООН поможет бедным странам в борьбе с коронавирусом

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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о начале реализации глобальной программы помощи бедным странам в борьбе против пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, по словам Гутерриша, из Центрального фонда ООН по чрезвычайному реагированию уже было выделено $60 млн на доставку продовольствия, работу миссий ВОЗ и перевозку медицинского персонала и оборудования в такие страны. Для дальнейшей реализации плана в ООН запросили еще $2 млрд.

В планы организации также входит строительство «воздушных мостов» со странами Африки, Азии и Латинской Америки, что поможет ускорить переброску нужных специалистов в регионы, где зафиксированы вспышки COVID-19.

Кроме того, в ООН намереваются установить специальные станции для мытья рук в лагерях беженцев.

Гутерриш отметил, что распространение коронавируса в незащищенных странах может представлять угрозу для всего мира.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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