Зеленский порекомендовал украинцам заниматься физкультурой на карантине

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал соотечественникам заниматься физкультурой дома во время карантина, который ранее был объявлен в стране из-за пандемии нового коронавируса. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, в связи с приближением лета наступило «самое время вспомнить о физической форме».

Украинский лидер указал, что множество видеокурсов для тренировок дома можно найти в интернете.

«По словам медиков, особенно сегодня, физкультура нужна всем — но без фанатизма и без погони за рекордами», — сказал Зеленский.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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