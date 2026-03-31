Зеленский потребовал от Брюсселя назвать сроки вступления Украины в ЕС

Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский призвал назвать конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз. Видео с заявлением украинского лидера опубликовано в Telegram-канале издания «Новости. Live».

Во вторник в Киеве состоялось неформальное заседание Совета ЕС, в ходе которого Зеленский попросил озвучить сроки вступления страны в объединение.

«Наше членство в ЕС будет гарантией безопасности для нас, и для нас, и для Европы. Наш технологический, человеческий, научный потенциал — это потенциал Европы. <...> Нам нужны конкретные сроки, давайте их установим, давайте работать вместе», — сказал он.

После этого в украинской столице прошла пресс-конференция главы европейской дипломатии Каи Каллас и главы МИД Украины Андрея Сибиги, на которой Каллас был задан соответствующий вопрос.

Она заявила, что Брюссель пока не может дать конкретных дат. Однако быстрое присоединение Украины к блоку в его интересах, добавила Каллас.

24 марта еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что вступление Украины к январю 2027 года невозможно.

Ранее глава МИД Украины рассказал о «разрыве последних связей» с СНГ.

 
