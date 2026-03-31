Следком заочно предъявил Буданову обвинение за удар по кафе и гостинице в поселке Хорлы

Бастрыкин: к удару по кафе в Херсонской области причастен Кирилл Буданов
Следствие установило причастность бывшего начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова к удару в новогоднюю ночь по кафе и гостинице в Херсонской области и заочно предъявило ему обвинение. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он пояснил, что в ходе расследования теракта установлено, что воинским подразделением, которое нанесло удар тремя беспилотниками по гражданскому объекту, командует полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Дзяний. Он подчинялся командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. К организации преступления также причастны сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины, которое тогда возглавлял Буданов.

Бастрыкин сообщил, что Дзянию, Бровди и Буданову заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта.

В новогоднюю ночь украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не удалось спасти 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

Ранее пострадавшая при ударе ВСУ по Хорлам рассказала о бегстве сквозь битое стекло.

 
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!