Мужчина связал себя, чтобы повторить тренд из сети, запутался и застрял в кровати

В Китае спасли мужчину, связавшего себя в кровати ради тренда из сети
В Китае пожарные спасли мужчину, который связал себя в кровати, пытаясь повторить популярный в соцсетях челлендж с кабельными стяжками. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Гуанчжоу. Мужчина решил испытать себя в популярном интернет-челлендже с кабельными стяжками. Он завернулся в ватное одеяло, поверх намотал рыболовную сеть, а затем пристегнул всю конструкцию к кровати пластиковыми хомутами. Стяжки были затянуты на шее, руках, туловище и щиколотках.

Когда он попытался освободиться, то понял, что самостоятельно не справится, и начал звать на помощь. Крики услышал проходивший мимо курьер, который вызвал полицию. Прибывшие на место спасатели вскрыли ворота, перерезали стяжки и вызволили незадачливого экстремала.

До этого в Петербурге девушка попала в больницу сразу после свадебной церемонии из-за тренда в TikTok. Для этого она пробежалась по одному из коридоров, иногда оглядываясь назад. В какой-то момент каблук зацепился за подол, девушка упала, сломав руку.

Ранее девочка оказалась на ИВЛ, попытавшись «выдохнуть огонь» ради видео для соцсетей.

 
