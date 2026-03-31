Потеряна связь с самолетом Ан-26 над Крымом, судьба экипажа неизвестна

МО РФ: над Крымом потеряна связь с самолетом Ан-26

Потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 над полуостровом Крым, судьба экипажа неизвестна. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Тридцать первого марта около 18.00 при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26», — говорится в сообщении.

Поражающего воздействия по самолету не было, отметили в ведомстве.

«В предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы. Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров в настоящее время неизвестна», — добавили в министерстве обороны.

До этого в Амурской области пропал вертолет. Связь с бортом также была потеряна. Всего в нем находилось четыре человека.

В начале февраля в Орске Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond, на борту воздушного судна находились курсанты. Борт пропал с радаров около 10:40 по московскому времени. Позже обломки двухместного самолета, принадлежащего Ленинградской академии имени Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап.

