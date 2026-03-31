Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

Швеция обыграла Польшу и вышла на чемпионат мира — 2026

Сборная Швеции обыграла команду Польши и вышла на чемпионат мира — 2026
Kenta Jensson/Global Look Press

Сборная Швеции обыграла национальную команду Польши в финале плей-офф европейского отборочного турнира на чемпионат мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Строберри Арена» в шведском Стокгольме, завершилась с результатом 3:2.В составе шведской команды голами отметились Энтони Эланга, Густаф Лагербильке и Виктор Дьёкереш. Первый мяч польской команды забил Никола Залевски, во второй раз отличился Кароль Свидерски.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Благодаря этой победе сборная Швеции гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира — 2026.

В полуфинале плей-офф Швеция обыграла национальную команду Украины, а Польша оказалась сильнее соперников из Албании.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

Ранее во Франции пожаловались на проверки безопасности в США перед ЧМ-2026.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!