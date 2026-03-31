Врач объяснила, влияет ли материал наволочки на волосы

Материал наволочки не оказывает существенного влияния на качество волос — это маркетинговый ход. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача по эстетической медицине и дерматовенерологии клиник «Атлас», врач-косметолог Оксана Чащина.



«На состояние волос в первую очередь влияют внутренние процессы: общее здоровье, отсутствие воспалений, баланс нутриентов. Шелковые наволочки — это маркетинговый ход. Нет научных данных, что ткань наволочки может существенно повлиять на структуру, рост или качество волос», — предупредила Чащина.

По ее словам, для поддержания здоровья волос важно уделять внимание белковому обмену, уровню витаминов и микроэлементов, а также своевременно обращаться к трихологу.

«Подбирать уход за волосами стоит индивидуально, учитывая тип кожи головы и текущее состояние локонов. Необходимо ориентироваться на рекомендации трихолога или грамотного специалиста: домашний уход должен быть подобран персонально, чтобы не усугубить существующие проблемы», — добавила Чащина.



Важным остается и гигиенический аспект использования постельного белья.

«Наволочки необходимо стирать регулярно, используя мягкие гипоаллергенные средства, чтобы избежать раздражения кожи головы. Однако это влияет на гигиену и комфорт, а не на качество самих волос», — констатировала Чащина.

Ранее эксперт перечислила, кому полезно посещать баню.