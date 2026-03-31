Иран заявил о результативном ударе по американским военным в Саудовской Аравии

КСИР: в ходе удара по базе Эль-Хардж уничтожено и ранено более 200 военных США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар ракетами и беспилотниками по американским военным, расположенным на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на пресс-службу КСИР сообщает государственное телевидение Ирана.

В заявлении говорится, что целью комбинированного воздушного удара стало подразделение Военно-воздушных сил США. В результате успешной атаки было уничтожено и ранено свыше 200 американских военнослужащих. Большая часть потерь — это пилоты истребителей.

25 марта заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Фадави заявил, что иранские военнослужащие уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке, Иран призывает жителей стран сообщать о местах укрытия «сбежавших с этих баз» военных.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в Госдепартаменте США назвали неожиданным масштаб ответных ударов Ирана.