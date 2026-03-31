Турист пытался подняться на вершину горы, чтобы попасть в тайский храм, и не выжил

Канадский турист не выжил, поднимаясь по лестнице из 1260 ступеней в храм Таиланда, сообщает британское издание Independent.

Несчастный случай произошел 29 марта на лестнице храма Тигровой пещеры в Краби, состоящей из 1260 ступеней. Мужчина поднимался на вершину Ват Тхам Суэа с 61-летней тайской женой. В районе 1100-й ступени мужчина упал и не смог подняться.

Очевидцы вызвали спасателей. Когда на место прибыли парамедики, мужчина был без сознания. Им не удалось реанимировать иностранца и пришлось спустить его вниз по ступеням.

Незадолго до обморока, по словам супруги, он жаловался на головокружение. Также женщина заявила, что они уже совершали ранее подобные восхождения.

В соцсетях призвали ввести более строгие меры безопасности в храме, например, проводить перед началом восхождения на гору медосмотры для пожилых. Власти провинции расследуют инцидент.

