Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, как выбрать постельное белье без вреда для кожи

Врач Чащина: постельное белье лучше выбирать из хлопка или шелка
viktoriia borovska/Shutterstock/FOTODOM

Выбирать постельное белье лучше из натуральных материалов, ориентируясь на тактильный комфорт и отсутствие кожных реакций. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача по эстетической медицине и дерматовенерологии клиник «Атлас», врач-косметолог Оксана Чащина.
 
«Для безопасности и комфорта кожи рекомендуется постельное белье из 100% натуральных тканей. Стирать комплект следует раз в пять-семь дней гипоаллергенными средствами, а при возможности — проглаживать паром: это удаляет пылевых клещей и делает ткань мягче», — отметила Чащина.
 
По словам врача, наиболее комфортными и безопасными для кожи человека являются натуральные ткани, такие как хлопок и шелк.

«Сейчас на рынке выпускается большое количество дополнительных тканей — это и бамбук, и переработанные растительные компоненты. К ним стоит присмотреться, но главное, чтобы это было 100% натуральное вещество», — предупредила Чащина.
 
Кроме того, выбирать постельное белье стоит по чувствительности кожи. Эксперт пояснила, что необходим тактильный комфорт: чтобы не было натирания, неприятных ощущений, пересушивания кожи.

«Это индивидуально, поэтому каждый человек должен сам пробовать и оценивать ощущения при выборе. Также важно учитывать возможные кожные проблемы: натирание, аллергические реакции, опрелости. Это еще один фактор, почему необходим индивидуальный подход», — добавила Чащина.

Людям с аллергическими и атопическими проявлениями нужно грамотно подходить к выбору средства для стирки: оно не должно обладать аллергенными свойствами, предпочтительны эко-препараты.

«Если ткань позволяет, постельное белье желательно проглаживать, лучше с использованием паровых установок. Таким образом удаляется не только возможное наличие пылевых клещей, но и ткань становится более мягкой и приятной на ощупь», — объяснила Чащина.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
