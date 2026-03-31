Россиянам рассказали, как выбрать постельное белье без вреда для кожи

Выбирать постельное белье лучше из натуральных материалов, ориентируясь на тактильный комфорт и отсутствие кожных реакций. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача по эстетической медицине и дерматовенерологии клиник «Атлас», врач-косметолог Оксана Чащина.



«Для безопасности и комфорта кожи рекомендуется постельное белье из 100% натуральных тканей. Стирать комплект следует раз в пять-семь дней гипоаллергенными средствами, а при возможности — проглаживать паром: это удаляет пылевых клещей и делает ткань мягче», — отметила Чащина.



По словам врача, наиболее комфортными и безопасными для кожи человека являются натуральные ткани, такие как хлопок и шелк.

«Сейчас на рынке выпускается большое количество дополнительных тканей — это и бамбук, и переработанные растительные компоненты. К ним стоит присмотреться, но главное, чтобы это было 100% натуральное вещество», — предупредила Чащина.



Кроме того, выбирать постельное белье стоит по чувствительности кожи. Эксперт пояснила, что необходим тактильный комфорт: чтобы не было натирания, неприятных ощущений, пересушивания кожи.

«Это индивидуально, поэтому каждый человек должен сам пробовать и оценивать ощущения при выборе. Также важно учитывать возможные кожные проблемы: натирание, аллергические реакции, опрелости. Это еще один фактор, почему необходим индивидуальный подход», — добавила Чащина.

Людям с аллергическими и атопическими проявлениями нужно грамотно подходить к выбору средства для стирки: оно не должно обладать аллергенными свойствами, предпочтительны эко-препараты.

«Если ткань позволяет, постельное белье желательно проглаживать, лучше с использованием паровых установок. Таким образом удаляется не только возможное наличие пылевых клещей, но и ткань становится более мягкой и приятной на ощупь», — объяснила Чащина.

