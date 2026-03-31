Российский заключенный развращал детей, находясь в колонии, и получил новый срок

Педофил отбывал срок и развращал детей по переписке, притворяясь девочкой
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Калужский областной суд вынес приговор 22-летнему жителю Калуги за преступления против половой неприкосновенности детей, сообщили в пресс-службе инстанции.

Из материалов дела следует, что в 2024-2025 годах молодой человек, уже отбывая срок за особо тяжкие преступления, вел переписку с несовершеннолетними из разных регионов России. Его жертвами стали шестнадцать детей и подростков в возрасте от 10 до 14 лет.

Выдавая себя за малолетнюю девочку, заключенный требовал у собеседников интимные фото, заставлял их выполнять сексуальные действия и рассылал порнографические материалы.

Суд признал его виновным по п. «б» ч.5 ст.132 (насильственные действия), ч.3 ст.135 (развратные действия), пп. «а», «г» ч.2 ст.242.1 (изготовление и оборот детской порнографии) УК РФ.

Подсудимого приговорили к 20 годам колонии особого режима и запрету на работу с детьми, который будет действовать еще 10 лет после отбытия срока. Также он заплатит 13 потерпевшим по 100-150 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Ранее учительница совращала подростка через интернет и надругалась при встрече.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!