Хавбек сборной России Глушенков: несильно расстроены, мы же не проиграли Мали

Полузащитник сборной России Максим Глушенков высказался о ничьей с национальной команде Мали и заявил, что не испытывает сильного расстройства. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я думаю, что подходы были, реализация подвела. Если бы забили пенальти, то было бы три‑четыре гола, возможно. Несильно расстроены, просто чуть устали. Мы же не проиграли, ничего страшного», — отметил он.

Игра, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» (домашний стадион петербургского «Зенита»), завершилась с результатом 0:0. Сборная России имела возможность открыть счет на 28-й минуте игры, однако Иван Обляков не сумел реализовать пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

