На Украине появится комплекс по производству ядерного топлива

Под Николаевым планируют построить комплекс по производству ядерного топлива
Gleb Garanich/Reuters

Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» собирается построить в Николаевской области Украины комплекс по производству ядерного топлива для АЭС страны. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В компании назвали решение о возведении такого объекта «стратегическим», подчеркнув, что оно «открывает новую страницу в истории отечественной атомной энергетики».

«Речь идет о строительстве современного технологического комплекса по производству тепловыделяющих сборок для украинских АЭС на территории Южноукраинской городской территориальной общины», — говорится в сообщении.

Этот объект должен будет работать по технологиям американской компании Westinghouse. Правительство Украины уже приняло решение его строительстве данного комплекса, однако о сроках начала работ пока не говорится.

31 марта постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина может устроить провокации на Чернобыльской АЭС. Он отметил, что Киев уже не раз организовывал провокации различного рода.

Ранее в России раскрыли последствия передачи Украине ядерного оружия.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

