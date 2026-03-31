Врач рассказала, кому полезны мидии

Мидии полезны людям старше 50 лет, при высокой умственной нагрузке и для контроля веса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Мидии — это пример продукта с высокой питательной плотностью: много полезных веществ при относительно низкой калорийности. Они содержат полноценный белок с незаменимыми аминокислотами. По биологической ценности он сопоставим с рыбой и мясом, но легче переваривается.

Особенно важно это для людей старше 50 лет, у которых естественно снижается синтез мышечного белка. Мидии содержат EPA и DHA — те же омега-3, что и жирная морская рыба. Научные данные показывают, что регулярное потребление омега-3 связано со снижением сердечно-сосудистого риска, уменьшением системного воспаления, поддержкой когнитивных функций, снижением уровня триглицеридов», — пояснила Гузман.

Она также обратила внимание, что мидии — один из лидеров среди продуктов по содержанию витамина B12, который необходим для работы нервной системы, образования эритроцитов, профилактики анемии, поддержания энергии и концентрации. Богаты железом, цинком, селеном и йодом.

«С точки зрения профилактической медицины мидии могут быть хорошим компонентом рациона людям старше 50 лет. Помогают поддерживать мышечную массу, уровень B12 и когнитивное здоровье. Продукт полезен при повышенном сердечно-сосудистом риске. Омега-3 и низкое содержание насыщенных жиров делают мидии частью кардиозащитного питания. Но питание как дополнение к назначенному врачом лечению. Мидии полезны при высокой умственной нагрузке. B12, йод и омега-3 поддерживают нервную систему. 100 граммов мидий примерно 80–90 ккал, минимум насыщенных жиров, и они обладают высокой насыщаемостью. Поэтому подходят людям, контролирующим массу тела», — пояснила Гузман.

