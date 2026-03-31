«Небо и земля»: Карпин сравнил матчи с Мали и Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил матчи против национальных команд Мали и Никарагуа. Его слова приводит «Матч ТВ».

«То, что не забили, — единственное, что плохое было в этом матче. Но игра — небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Игра понравилась, но результат должен быть лучше. В обороне понравилось практически все. Были проблемы только после наших необоснованных потерь в центре поля», — заявил он.

Игра с Мали, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» (домашний стадион петербургского «Зенита»), завершилась с результатом 0:0. Сборная России имела возможность открыть счет на 28-й минуте игры, однако Иван Обляков не сумел реализовать пенальти.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Александр Мостовой не смог оценить уровень сборной России.