Пассажирку сняли с поезда после драки с проводницей, отказавшейся пустить ее в туалет

В Германии пассажирка лишилась места в поезде после драки с проводницей

В Германии женщина хотела справить нужду в вагоне первого класса и устроила драку с проводницей, сообщает Bild.

Инцидент произошел в пригородном поезде, следовавшем в Штутгарт. 37-летняя пассажирка попыталась справить нужду в вагоне первого класса, так как туалет в ее секции не работал. Проводница заметила это и сделала замечание, после чего женщина взбесилась.

Она схватила 53-летнюю сотрудницу Deutsche Bahn за волосы, дергала и пыталась укусить. Пассажиры вмешались в потасовку и разняли дерущихся.

На станции Вайхинген-ан-дер-Энц полиция проверила документы и сняла пассажирку с поезда. Женщину, у которой было диагностировано психическое расстройство, доставили в больницу.

После драки с ней проводница жаловалась на головную боль и досрочно закончила смену. Федеральная полиция возбудила дело и начала расследование по факту нападения.

