В Минздраве назвали число пострадавших и госпитализированных при взрыве в Нижнекамске

Госпитализирован 21 человек, пострадавший при взрыве и пожаре на заводе в Нижнекамске, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего за медицинской помощью обратились 68 человек. 21 из них госпитализировали, пятеро с ожогами и травмами находятся в тяжелом состоянии.

Кузнецов добавил, что в Нижнекамск специальным самолетом МЧС направлена сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф министерства здравоохранения РФ.

31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим», входящем в холдинг «Сибур», произошел взрыв с последующим возгоранием. Глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что на место происшествия прибыли сотрудники служб оперативного реагирования — они ликвидируют вспыхнувший огонь. Работников предприятия, которые не принимают участия в устранении последствий ЧП, переместили на безопасное расстояние.

В пресс-службе холдинга «Сибур» рассказали, что взрыв мог произойти из-за сбоя в работе оборудования. Там подчеркнули, что на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Никаких угроз для жителей города и экологической обстановки к текущему моменту зафиксировано не было.

