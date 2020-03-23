Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса
Всероссийская диспансеризация взрослого населения приостановлена из-за опасности распространения коронавируса нового типа, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Прекращается проведение плановых медицинских осмотров и диспансеризация отдельных групп населения, говорится в документе. Уточняется, что данная мера действует до особого распоряжения кабинета министров.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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