Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса

Всероссийская диспансеризация взрослого населения приостановлена из-за опасности распространения коронавируса нового типа, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Прекращается проведение плановых медицинских осмотров и диспансеризация отдельных групп населения, говорится в документе. Уточняется, что данная мера действует до особого распоряжения кабинета министров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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