В Сирии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Сирии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, передает SANA.

По словам министра здравоохранения САР Низара Язиджи, зараженный человек прибыл из-за границы.

Местные СМИ сообщают, что коронавирус обнаружен у 20-летней девушки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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