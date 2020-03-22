В Сирии выявлен первый случай заражения коронавирусом
close
В Сирии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, передает SANA.
По словам министра здравоохранения САР Низара Язиджи, зараженный человек прибыл из-за границы.
Местные СМИ сообщают, что коронавирус обнаружен у 20-летней девушки.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Сирии из-за коронавируса приостановили работу общественного транспорта
— Сирия приостановила международное авиасообщение из-за коронавируса