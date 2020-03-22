Врачи будут дистанционно выписывать лекарства для хронически больных
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Министерство здравоохранения поручило врачам дистанционно выписывать рецепты на лекарства сроком до трех месяцев для хронически больных пациентов, пишет пресс-служба ведомства.
«Граждане, находящиеся на диспансерном наблюдении, смогут значительно реже посещать поликлинику для получения рецепта», — сообщает Минздрав.
Врачам также рекомендовано наблюдать таких пациентов дистанционно.
Решение принято на фоне пандемии коронавируса.
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