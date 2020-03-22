В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

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В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.

Инцидент произошел 21 марта.

По версии следствия, в помещении банкетного зала кафе «Летучий голландец» 50-летний мужчина в ходе возникшей ссоры нанес ножом множественные удары в область груди 56-летнему местному жителю, который праздновал свое состоявшееся накануне бракосочетание.

Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.