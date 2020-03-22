В ВОЗ рассказали, поможет ли прививка от гриппа при заражении коронавирусом

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Во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) опровергли информацию о том, что привитые от сезонного гриппа люди лучше переносят коронавирус нового типа или болеют им в легкой форме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя организации Тарика Язаревича, научных свидетельств о достоверности такого факта не существует.

Также он не подтвердил информацию о том, что новый коронавирус способен распространяться при употреблении воды из-под крана.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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