Врач рассказал об эффективности мыла в борьбе с коронавирусом

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов пояснил, как именно соблюдать гигиену в ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, мыло для рук является наиболее эффективным средством для защиты от COVID-19. Он пояснил, что в составе мыла есть липидные компоненты, которые смывают вирус.

Он также добавил, что не стоит каждый день использовать мыло для всего тела, так как тем самым можно смыть и защитный слой.

При частом мытье рук следует применять защитный крем с силиконовыми добавками и в конце дня наносить питательное средство с витамином А.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 253 случая заражения коронавирусом нового типа.

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