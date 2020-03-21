Копию памятника маршалу Жукову демонтировали в день установки

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Копию памятника маршалу Геогрию Жукову на Манежной площади в Москве демонтировали в день установки, сообщает издание «Подъём».

Как рассказал один из рабочих, копию памятника, установленную вместо оригинала, забрали вечером того же дня.

«Значит, им что-то не понравилось там», — отметил он.

В настоящее время на месте остался только постамент.

Ранее на Манежной площади заменили памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову на обновленную версию с некоторыми изменениями во внешнем виде. В новой версии маршал выполняет воинское приветствие, ранее его рука была опущена. У коня на новом монументе левая передняя нога приподнята. В Мосгорнаследии заявили, что новая установленная скульптура является временной копией.

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