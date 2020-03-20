В Британии врачей на пенсии попросили вернуться на работу из-за коронавируса
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В Британии попросили вернуться на работу ушедших на пенсию врачей, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает «Би-би-си».
Руководство Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии и Уэльса направило письма 65 тыс. врачей и медсестер с призывом «противостоять самой масштабной угрозе здоровью» населения. Ранее к такой же мере прибегли в Шотландии.
Призыв касается медицинских работников, которые покинули профессию в течение последних трех лет.
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