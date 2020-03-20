Вернувшиеся из Таиланда россияне прорвали оцепление в красноярском аэропорту

В аэропорту Красноярска несколько пассажиров, которые прибыли из Таиланда, отказались ждать своей очереди в карантинной зоне и сумели прорвать оцепление. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По ее данным, этим прибывшим не понравилось долго ждать предписания о карантине, и они предъявили соответствующие претензии.

«Сотрудники линейного отдела полиции осуществляли охрану порядка, и несколько человек вышли за пределы охранной зоны», — уведомил представитель аэропорта.

Ранее всех прибывающих в Россию обязали уходить на двухнедельный карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.