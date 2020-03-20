Власти Аргентины вводят карантин для всего населения страны из-за коронавируса

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил, что в стране в целях предотвращения распространения нового коронавируса начнет действовать общий карантин, передает ТАСС.

Согласно указу главы государства, с 20 марта все аргентинцы должны в обязательном порядке изолироваться «в превентивных целях».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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