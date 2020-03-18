Патриарх Константинопольский постановил прекратить все службы из-за коронавируса
Патриарх Константинопольский Варфоломей постановил прекратить все церковные службы, религиозные мероприятия и церемонии в своих епархиях во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщает Paraskhnio.gr.
Данное постановление будет действовать до конца марта.
Открытыми останутся личные молитвы христиан в храмах. Кроме того, во всех монастырях также не запрещается проводить службы, однако на них не разрешат присутствовать паломникам.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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