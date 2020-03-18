Количество заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 200 тысяч

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В мире больше 200 тысяч человек заразились коронавирусом, пишет BNO News.

Страны, где больше всего распространился коронавирус: Китай (почти 81 тысяча), Италия (свыше 31 тысячи), Иран (свыше 16 тысяч), Испания (почти 12 тысяч) и Германия (почти 10 тысяч человек).

При этом умерли около восьми тысяч, выздоровели больше 80 тысяч пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.