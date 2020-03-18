Приезжающих во Вьетнам россиян поместят на карантин

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Граждане России, приезжающие во Вьетнам, будут помещены на карантин в целях недопущения распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России во Вьетнаме Алексея Фалунина.

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 18 марта, россиянам предстоит двухнедельный карантин при въезде во Вьетнам, отметил Фалунин. Он не исключил, что в дальнейшем вьетнамские власти могут запретить безвизовый въезд на территорию страны.

Кроме того, местные власти ряда провинций дали указание гостиницам прекратить заселение иностранцев, предупредил представитель посольства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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