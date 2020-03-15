Минпромторг призывает россиян рационально планировать покупки

Министерство промышленности и торговли России призывает россиян рационально подходить к планированию покупок в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Любые продукты имеют свой срок годности, напомнили в Минпромторге. Там подчеркнули, что приобретаемое впрок продовольствие не может храниться вечно.

Ранее в министерстве заявили, что российские торговые сети заранее создают запас продуктов, закрытие продовольственных магазинов на фоне ситуации с коронавирусом не планируется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские торговые сети создают запасы продуктов