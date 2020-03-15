Ростовчанин застрелил сожительницу и ее дочь и совершил самоубийство

Житель Морозовского района Ростовской области застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК России по региону Галину Гагалаеву.

По ее словам, в ночь на воскресенье, 15 марта, в доме в городе Морозовске были найдены тела 38-летней женщины, ее 14-летней дочери и 41-летнего сожителя, у которых были зафиксированы огнестрельные раны. Представитель следственного комитета уведомила, что на месте правоохранители еще обнаружили охотничье ружье, патроны и стреляные гильзы.

«Предварительно установлено, что сожитель погибшей на почве ревности, используя огнестрельное оружие, совершил убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери, после чего сам свел счеты с жизнью», — сказала Гагалаева.

Как стало известно, уже заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».