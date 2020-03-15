В Москве нашли тело 24-летнего сотрудника ФСО

В столичной квартире друг обнаружил тело 24-летнего сотрудника Федеральной службы охраны с огнестрельным ранением, пишет Telegram-канал Baza.

«Погибший молодой человек лежал на кухне в луже собственной крови. Знакомый умершего пришёл к нему в гости, так как несколько дней не мог до него дозвониться», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, погибший служил в ФСО снайпером.

На месте происшествия работают криминалисты.

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