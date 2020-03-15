Главный терапевт России рассказала об употреблении алкоголя при простуде и гриппе

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина призвала ни в коем случае при ОРВИ и гриппе не употреблять алкоголь, и тем более им не лечиться. О вреде алкоголя для организма при вирусных заболеваниях она рассказала «Газете.ru».

Врач пояснила, что алкоголь и его основная составляющая — ацетальдегид, имеет очень большое негативное влияние на организм. Спиртные напитки действуют на сердечно-сосудистую систему, вызывают тахикардию и повышение артериального давления.

«Нередко прием даже небольших доз алкоголя может привести к тахикардии и аритмии, что может иметь очень печальные последствия. При повышенной температуре тела частота сердечных сокращений и так повышается, и алкоголь может спровоцировать выраженное нарушение частоты сердечных сокращений и возникновение жизнеугрожающих аритмий», — утверждает специалист.

Повышение уровня артериального давления, по словам Драпкиной, также не будет способствовать скорейшему выздоровлению.

«Мало кто знает о том, что даже небольшие дозы алкоголя приводят к снижению уровня некоторых нутриентов, в частности, витамина В12, который крайне необходим для поддержания основных функций организма. Особенно для нормального функционирования нейронов мозга. Я уже не говорю о том, что алкоголь является очень мощным иммуносупрессором, то есть серьезно ослабляет иммунитет. Трудно переоценить роль иммунной системы в победе над инфекционными, в том числе вирусными заболеваниями», — отметила терапевт.

В связи с этим, Драпкина рекомендовала не употреблять алкоголь во время простуды и не возлагать больших надежд на алкоголь как на лечебное средство. Она также посоветовала обязательно обратиться к врачу при возникновении каких-либо симптомов болезни.

«Только врач сможет разобраться в ситуации и назначит правильное лечение», — заключила терапевт.