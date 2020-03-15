В ЦАР выявили первый случай заражения коронавирусом

В Центральной Африканской Республике (ЦАР) выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на Всемирную Организация Здравоохранения (ВОЗ).

Информация о заражении была подтверждена министерством здравоохранения ЦАР 14 марта.

Заболевший – 74-летний мужчина. Он прибыл из Милана в аэропорт Банги Мпоко 8 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.