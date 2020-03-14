Назван единственный континент, где нет коронавируса

Единственным континентом, на котором еще не зафиксировано случаев заражения коронавирусом является Антарктида. Об этом сообщает американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире более 150 тысяч человек заразились коронавирусом COVID-19, 5 789 человек — умерли.

По данным интерактивной карты, в Антарктиде никто не заражен COVID-19. На этом континенте проживают несколько тысяч человек.

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