Разлив мазута произошел в Находке

Разлив топочного мазута произошел на складе котельной в городе Находка в Приморском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Причиной разлива стала разгерметизация емкости с мазутом объемом 2500 тысяч кубических метров, говорится в сообщении. В ликвидации разлива принимают участие 76 человек и 17 единиц техники.

По заявлению губернатора Приморья Олега Кожемяко, часть мазута попала в озеро Соленое. В результате инцидента никто не пострадал.

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